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Giriş Tarihi: 06.11.2026 17:35

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 5. haftasındaki Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı tarihi, başlama saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa yolculuğundaki kritik mücadeleye dair tüm detaylar, karşılaşmanın nerede oynanacağı ve maç programı gündemdeki yerini aldı.

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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü
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Avrupa kupalarında üst tura yükselme mücadelesi veren temsilcimiz Beşiktaş, lig etabında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. UEFA kararları ve güvenlik protokolleri doğrultusunda planlanan zorlu müsabaka öncesinde taraftarlar; güncel maç takvimini, saat detayını ve BJK Avrupa fikstürünü inceliyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, 26 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 20.45 olarak açıklandı.

KRİTİK MÜCADELE NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva müsabakasının nerede yapılacağı resmi makamlarca netleştirildi. UEFA'nın güvenlik değerlendirmeleri sonucunda mücadelenin Türkiye dışında tarafsız bir sahada oynanmasına karar verildi.

Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmeye göre karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentinde yer alan Batumi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, temsilcilerimizin Avrupa maçlarını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

BJK UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ VE TAKVİMİ

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı 8 maçlık zorlu fikstür programı şu şekildedir:

17 Eylül: Beşiktaş 2–2 Marseille

1 Ekim: Crystal Palace 0–1 Beşiktaş

22 Ekim: Beşiktaş 1–1 Hoffenheim

5 Kasım: Celtic 3–2 Beşiktaş

26 Kasım (20.45): Beşiktaş – Hapoel Beer Sheva

10 Aralık (23.00): Bayer Leverkusen – Beşiktaş

21 Ocak (20.45): Beşiktaş – Union Saint-Gilloise

28 Ocak (23.00): Omonia Nicosia – Beşiktaş

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü
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