Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? BJK UEFA Avrupa Ligi maç fikstürü

Avrupa kupalarında üst tura yükselme mücadelesi veren temsilcimiz Beşiktaş, lig etabında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. UEFA kararları ve güvenlik protokolleri doğrultusunda planlanan zorlu müsabaka öncesinde taraftarlar; güncel maç takvimini, saat detayını ve BJK Avrupa fikstürünü inceliyor.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, 26 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 20.45 olarak açıklandı.
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva müsabakasının nerede yapılacağı resmi makamlarca netleştirildi. UEFA'nın güvenlik değerlendirmeleri sonucunda mücadelenin Türkiye dışında tarafsız bir sahada oynanmasına karar verildi.
Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmeye göre karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentinde yer alan Batumi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, temsilcilerimizin Avrupa maçlarını futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı 8 maçlık zorlu fikstür programı şu şekildedir:
17 Eylül: Beşiktaş 2–2 Marseille
1 Ekim: Crystal Palace 0–1 Beşiktaş
22 Ekim: Beşiktaş 1–1 Hoffenheim
5 Kasım: Celtic 3–2 Beşiktaş
26 Kasım (20.45): Beşiktaş – Hapoel Beer Sheva
10 Aralık (23.00): Bayer Leverkusen – Beşiktaş
21 Ocak (20.45): Beşiktaş – Union Saint-Gilloise
28 Ocak (23.00): Omonia Nicosia – Beşiktaş