Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ile İstanbulspor hazırlık maçı kapsamında yeşil sahada bir araya geliyor. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler ise detayları "Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.
Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada, bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşuyla ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, BJK Youtube kanalı aracılığıyla yayınlanması bekleniyor.