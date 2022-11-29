Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 01:44 Son Güncelleme: 29.11.2022 01:44

Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasından Beşiktaş ile İstanbulspor hazırlık mücadelesinde yeşil sahaya çıkıyor. Hazırlık maçının hangi kanaldan izlenebileceğini öğrenmek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ile İstanbulspor hazırlık maçı kapsamında yeşil sahada bir araya geliyor. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler ise detayları "Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" soruları üzerinden araştırmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;



BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına önceki gün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Beşiktaş'ta, yaklaştık 1.5 saat süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman pas çalışmasıyla devam ederken, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada, bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşuyla ilgili net bir bilgi olmamakla birlikte, BJK Youtube kanalı aracılığıyla yayınlanması bekleniyor.

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Beşiktaş İstanbulspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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