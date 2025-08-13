Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah Beyazlılar UEFA Konferans Ligi'nde tura yaklaştı!
Giriş Tarihi: 13.8.2025 11:29

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği St. Patrick's ile rövanşa çıkıyor. İlk maçı 4-1 alarak tur biletine oldukça yaklaşan siyah beyazlılarda hedef play-off maçları. İrlanda temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Kara Kartal'da gözler yeni transfer Tammy Abraham'ın üzerinde. Peki; Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, maçın canlı yayın kanalına dair merak edilenler:

Beşiktaş - St. Patricks rövanş maçı günü için nefesler tutuldu. Tur biletini almasına kesin gözüyle bakılan temsilcimiz evinde oynayacağı maçın ardından rakibini geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Peki; Beşiktaş - St. Patrick's maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Beşiktaş – St. Patricks rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, TSİ 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eşleşmenin ikinci maçı HT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı oldukça iyi değerlendiren siyah beyazlılar için tur bekleniyor.

Her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayacak Beşiktaş 3 farkla geriye düşmesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Rakip takımın 4 fark açması halinde ise tur bileti İrlandalı temsilcinin olacak.

