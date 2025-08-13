Beşiktaş - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah Beyazlılar UEFA Konferans Ligi’nde tura yaklaştı!

Beşiktaş - St. Patricks rövanş maçı günü için nefesler tutuldu. Tur biletini almasına kesin gözüyle bakılan temsilcimiz evinde oynayacağı maçın ardından rakibini geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Peki; Beşiktaş - St. Patrick's maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Beşiktaş – St. Patricks rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, TSİ 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
İlk maçı oldukça iyi değerlendiren siyah beyazlılar için tur bekleniyor.
Her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayacak Beşiktaş 3 farkla geriye düşmesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Rakip takımın 4 fark açması halinde ise tur bileti İrlandalı temsilcinin olacak.