Beşiktaş - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Siyah Beyazlılar UEFA Konferans Ligi’nde tura yaklaştı!

Beşiktaş - St. Patricks rövanş maçı günü için nefesler tutuldu. Tur biletini almasına kesin gözüyle bakılan temsilcimiz evinde oynayacağı maçın ardından rakibini geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Peki; Beşiktaş - St. Patrick's maçı saat kaçta ve hangi kanalda?