Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaşlı futbolcu Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 23.7.2023 14:58

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Bakırköy'de, otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı, kaza raporu tutulduğu sırada darbeden şüpheli adliyeye sevk edildi...

DHA
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan’a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, dün saat 16.00 sıralarında hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan akaryakıt istasyonuna geçen iki taraf rapor tutulurken kavga etti. Bu sırada sürücülerden F.B., futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan Uzunhan kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay yerinden uzaklaşan F.B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.B., "Darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Beşiktaşlı futbolcu Emrecan'a saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
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