Beşiktaş’ta akılalmaz kaza! Fren yerine gaza bastı: Otomobil metrelerce yüksekten bahçeye uçtu!

'PANİKLEYİNCE FREN YERİNE GAZA BASTI'

Kazayı gören Selahattin Demirtaş, "Ben hastane önünde oturuyordum. Bayan alttan geldi. Önce çöp konteynırına şuraya vurdu. Kadın panikledi, tamponu falan da orada zaten kırık. Kadın panikleyince geri geri geldi, frene yerine kaza bastı. Ben oraya koşana kadar takla attı. Ondan sonra birkaç tane vatandaşla geldik beraber. Arabanın üç kapısını açtık. Bayan iyice sıkışmıştı. Koltuğu falan oynattık. Bayan kendisi çıktı. Yok iyiydi gayet iyiydi. Araba bayağı hasarlı. Hasar vardı. Bayağı hasar var ya" dedi.