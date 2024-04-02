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Giriş Tarihi: 2.4.2024 19:19

Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangında ölen bir kişinin kimliği belli oldu

Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden birinin çalışanlardan Kadir Orhanoğlu olduğu öğrenildi. Kadir Orhanoğlu'nun cansız bedeni Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA
Beşiktaş’ta gece kulübündeki yangında ölen bir kişinin kimliği belli oldu

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Kadir Orhanoğlu'nun cenazesi de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi.

2 çocuk babası olan Kadir Orhanoğlu, ailesinin en büyük çocuğuydu. Orhanoğlu'nun acı haberi alan yakınları hastane bahçesine geldi.

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Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangında ölen bir kişinin kimliği belli oldu
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