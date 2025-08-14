Beşiktaş’ta kiracının kiracısı davası! SABAH’ın gündeme getirdiği mal sahibi zulmü idare mahkemesine taşındı

SABAH'ın 8 Temmuz 2024'te "1 milyonluk kira davası" başlığıyla gündeme taşıdığı konu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta bulunan kafe restoranı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden uygun bir tutara kiralayan ve kiralama hakkı olmamasına rağmen mekanı Şen Ortaklar Limited Şirketi'ne kiralayan Akaretler Turizm Şirketi'ne İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kiracının kiracısıyız' diyerek mahkemeye başvuran Şen Ortaklar şirketi kamu zararına yol açan kira sözleşmesinin iptal edilmesini talep etti.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan kafe restoranı, Anıtlar Kurulu'ndan uygun bir tutara kiralayan Bilgili Holding bünyesindeki Akaretler Turizm Şirketi, başka birine kiralama hakkı olmamasına karşın dükkanı Şen Ortaklar Limited Şirketi'ne 100 bin liraya kiraya verdi. Zaman içinde kira 200 bin liraya çıktı. Akaretler firması, geçtiğimiz yıl son kirayı dudak uçuklatan bir artışla 200 bin liradan 1 milyon liraya yükseltmek istedi. Ancak kiracı 1 milyon liralık kirayı ödemeyi reddetti. Kiracının kirası şu an 600 bin lira olurken, mal sahibi ile kiracı arasındaki 1 milyon liralık kira davası da sürüyor. SABAH'ın gündeme taşıdığı konu 8 Temmuz 2024'te "1 milyonluk kira davası" başlığıyla haber olmuştu. Kiracıyı bezdirmek ve dükkândan çıkarmak isteyen firma ise restorana merkezi sistem üzerinden verilen elektriği kesmiş, yapılan elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan kiracı bu nedenle kirayı ödeyemeyince mal sahibi de kira alacakları için icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı.

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Mal sahibi açtığı tahliye davasını kazandı. Kiracı avukatı Emre Sıraç Pamuk aracılığıyla yerel mahkeme kararına itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 59. Hukuk Dairesi yerel mahkeme kararını onadı. Emre Sıraç Pamuk bölge adliye mahkemesi kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararında hasılat kira sözleşmesinde 60 günlük ödeme süresi verilmesi gerektiği, kiracıya 30 günlük ödeme süresi konuda borçlunun temerrüde düşmeyeceği, bu nedenle de tahliye kararının verilemeyeceği vurgulanarak kiracı haklı bulunmuştu. Yargıtay İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 59. Hukuk Dairesi'nin kararının kaldırılmasına, İstanbul 38. İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki icra takibi kararının da bozulmasına karar vermişti.

FAHİŞ KİRA ALIYOR, VAKIFLAR'A PAY VERMİYOR

Şen Ortaklar şirketinin avukatı Emre Sıraç Pamuk, 'kiracının kiracısıyız' diyerek Akaretler şirketi'nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile olan sözleşmesinin iptali için İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Pamuk dava dilekçesinde, "Akaratler isimli firma idareyle anlaşmaya aykırı olarak kendisine tahsis edilmeyen alanları da kiraya vermektedir. Akaretler firması tarafından sit alanına da özen gösterilmemektedir. Firma istediği kişilere yıkıp dökme izni vermektedir. Akaretler firması, bölgedeki işletmelerle ciro üzerinden kira anlaşmaları yapmakta fahiş kira politikaları uygulamakta ancak kazancından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne pay vermemektedir" dedi.

SÖZLEŞME KAMU ZARARINA YOL AÇIYOR

Vakıflar ile Akaretler firması arasında yapılan sözleşmenin kamu zararına yol açtığını anlatan Pamuk, "Dava konusu sözleşmenin 1988 yılından beri devam etmesi, ihale usulü ile yapılmamış olması, ilgili firmanın usulsüzlükleri ve kamuya ödediği bedelin çok düşük olması gibi nedenlerle sözleşmenin varlığının kamu aleyhine olduğu görülecektir. İlgili sözleşme daha öncede belirtildiği üzere Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri için yapılmıştır. Ancak bu bölgenin sit alanı olması ilgili bölgeyi daha önemli ve daha hassas yapmaktadır. Ancak maalesef, 40 yıldır bölgeyi sömüren ve 40 yıl daha sömürecek olan firmanın ne bölgenin sit alanı özelliği ne de kamuya verdiği zarar umurunda değildir. Kamu sözleşmeleri yüklenicinin kusurundan kaynaklanan sebeplerle sona erebilmektedir. Akaretler firması yukarıda saydığımız sebeplerle kamu zararına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle söz konusu firma ile idare arasında yapılan sözleşmenin iptalini istiyoruz" dedi.