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Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:18

Beşiktaş'ta korku dolu anlar! Yağış sonrası istinat duvarı çöktü

İstanbul’da etkili olan yoğun yağışların ardından Beşiktaş’ta bir lisenin istinat duvarının bir kısmı, sitenin bahçesine çöktü. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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İHA Yaşam
Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Yağış sonrası istinat duvarı çöktü
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İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların ardından Beşiktaş Akatlar'da bulunan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir kısmı, dün sabah saatlerinde çöktü.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Bir sitenin bahçesine büyük bir gürültüyle devrilen duvar, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çökme nedeniyle çevreye beton ve moloz parçaları savrulurken bir evin ise penceresi zarar gördü.

ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Duvarın bir kısmının yıkılmasıyla sitenin bahçesinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta korku dolu anlar! Yağış sonrası istinat duvarı çöktü
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