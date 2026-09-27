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Giriş Tarihi: 27.09.2026 14:07

Beşiktaş’ta ünlü mekana atılan kurşunda detaylar ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açılmıştı. Saldırıda ölen olmazken, mekan çalışanı B.B. bacağından hafif şekilde yaralandığı ortaya çıktı. Beşiktaş polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın mekana yönelik değil çalışan garsona yönelik gerçekleştirildiği öne sürüldü. Mekan sahibi bir tehdit almadığını bildirdi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta ünlü mekana atılan kurşunda detaylar ortaya çıktı
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Edinilen bilgilere göre olay, Beşiktaş Türkali Öahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, eğlence mekanına ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede mekanda garsonluk yapan B.B. hafifi şekilde yaralandı. İlk belirlemelerde olayın garsona yönelik bir saldırı olduğu değerlendirilirken Beşiktaş Polisinin çalışması sürüyor.

#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş’ta ünlü mekana atılan kurşunda detaylar ortaya çıktı
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