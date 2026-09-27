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Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:41

Beşiktaş’ta ünlü mekana silahlı saldırı! Polis şüphelilerin peşinde

İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta ünlü mekana silahlı saldırı! Polis şüphelilerin peşinde
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Edinilen bilgilere göre olay, Beşiktaş Türkali Öahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, eğlence mekanına silahla ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, eğlence mekanının kapı bölümünde kurşun izleri oluştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

#İSTANBUL #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş’ta ünlü mekana silahlı saldırı! Polis şüphelilerin peşinde
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