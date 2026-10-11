Beşiktaş’ta zincirleme feci kaza! 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada sürücü Bedirhan E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan öğrenci Ceren K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinçleri açık olan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.