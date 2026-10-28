Beslenme çantasına koyarken iki kez düşünün! Uzmanlar uyarıyor

Paketli ürünlerin etiketini kontrol edin

Bisküvi, kek, şekerleme ve cips gibi ürünler çocukların ilgisini çekse de besin içerikleri bakımından aynı özellikleri taşımıyor. Bu nedenle yalnızca ambalajın üzerindeki ifadelerle karar vermek yerine ürünün içerik ve besin değerleri tablosunu incelemek gerekiyor. Özellikle ilave şeker, tuz ve doymuş yağ miktarına dikkat edilmesi öneriliyor.

Paketli ürünlerin tamamını kesin biçimde yasaklamak yerine tüketim sıklığını ve porsiyon miktarını değerlendirmek daha uygun bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Çocukların günlük beslenmesinde bu ürünler yerine besleyici seçeneklere ağırlık verilmesi önem taşıyor.