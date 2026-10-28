Beslenme çantasına koyarken iki kez düşünün! Uzmanlar uyarıyor

Okul çağındaki çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Ancak sabah telaşıyla hazırlanan beslenme çantalarına bazen yüksek miktarda şeker, tuz ve yağ içeren paketli ürünler girebiliyor. Uzmanlar, bu tür yiyeceklerin çocukların günlük beslenmesinde temel seçenek haline gelmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Beslenme çantası hazırlanırken amaç, çocukların sevdiği yiyecekleri tamamen yasaklamak değil; dengeli, çeşitli ve güvenli seçenekleri günlük alışkanlık haline getirmektir. Çocuğun beslenme ihtiyacı yaşına ve bireysel özelliklerine göre değişebileceğinden, özel bir sağlık durumu veya alerjisi varsa uzman görüşü alınmalıdır.
Bisküvi, kek, şekerleme ve cips gibi ürünler çocukların ilgisini çekse de besin içerikleri bakımından aynı özellikleri taşımıyor. Bu nedenle yalnızca ambalajın üzerindeki ifadelerle karar vermek yerine ürünün içerik ve besin değerleri tablosunu incelemek gerekiyor. Özellikle ilave şeker, tuz ve doymuş yağ miktarına dikkat edilmesi öneriliyor.
Paketli ürünlerin tamamını kesin biçimde yasaklamak yerine tüketim sıklığını ve porsiyon miktarını değerlendirmek daha uygun bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Çocukların günlük beslenmesinde bu ürünler yerine besleyici seçeneklere ağırlık verilmesi önem taşıyor.
Sabahları zaman kazanmak amacıyla beslenme çantasına sık sık poğaça ve börek koymak pratik bir çözüm gibi görünebilir. Ancak bu yiyeceklerin sürekli ve tek başına tercih edilmesi, öğünün besin çeşitliliğini azaltabilir. Beslenme uzmanları, çocukların ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat ve yağ dengesinin gözetilmesini öneriyor.
Bunun yerine peynirli veya yumurtalı tam tahıllı sandviçler, sebzeler ve mevsim meyveleri değerlendirilebilir. Çocuğun yaşına, iştahına ve okulda geçirdiği süreye uygun porsiyonlar hazırlanması da önemlidir.
Gazlı içecekler ve şeker ilaveli içecekler, çocukların günlük beslenmesinde alışkanlık haline getirilmemeli. Beslenme çantasına temiz içme suyu eklemek, çocuğun gün boyunca suya ulaşmasını kolaylaştırır. Çocuğun beslenme düzenine uygun olması halinde süt veya ayran da alternatif olarak değerlendirilebilir.
Beslenme çantasının içeriği kadar gıdaların nasıl saklandığı da önem taşıyor. Peynir, yumurta ve yoğurt gibi bozulabilecek yiyecekler akşamdan hazırlanıyorsa buzdolabında muhafaza edilmeli. Sabah çantaya yerleştirilirken yalıtımlı bir çanta ve uygun bir buz aküsü kullanılması, yiyeceklerin güvenli sıcaklıkta tutulmasına yardımcı olabilir.
Ayrıca son tüketim tarihi geçmiş ürünler çantaya konulmamalı, açıkta satılan ve uygun koşullarda saklandığından emin olunamayan yiyeceklerden kaçınılmalı.
Çocuğun sevdiği yiyecekleri de dikkate alarak farklı besin gruplarını bir araya getirmek mümkün. Örneğin:
Peynirli veya yumurtalı tam tahıllı sandviç
Mevsimine uygun, yıkanmış meyve
Salatalık ve domates gibi sebzeler
Uygun koşullarda saklanmış yoğurt veya ayran
Çocuğun yaşına, alerji durumuna ve çiğneme becerisine uygun seçenekler