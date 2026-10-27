Beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton mikseri, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle devrilen beton mikseri, bölgeye getirilen iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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