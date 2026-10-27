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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:42

Beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinden beton mikseri devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı
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Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton mikseri, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle devrilen beton mikseri, bölgeye getirilen iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

#EYYÜBİYE #ŞANLIURFA
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Beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı
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