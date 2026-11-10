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Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:02 Son Güncelleme: 10.11.2026 15:03

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Geleneksel cephe kaplamaları, kimyasal yalıtım malzemeleri ve klasik betonarme sıvalar yerini yüzyıllar öncesine dayanan sıra dışı bir yönteme bırakıyor. Modern mimarlık dünyası, binaları korumak adına ilk bakışta kulağa mantıksız gelen bu tekniği küresel ölçekte uygulamaya koydu.

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Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar
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Japonya'da 1600'lü yıllara dayanan ve "Shou Sugi Ban" (Yakisugi) adıyla bilinen bu kadim teknik, geleneksel olarak Japon sedir ağacının yüzeyinin kontrollü alevlerle yakılması esasına dayanıyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Tahtanın dış katmanı bilinçli olarak kömürleşene kadar yakıldığında, malzemenin içindeki doğal reçineler ve yağlar derinlere hapsoluyor. Ortaya çıkan siyah, kömürleşmiş dış kabuk ise binayı modern kimyasalların sağlayamadığı düzeyde güçlü bir kalkana dönüştürüyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

ATEŞLE YANAN YÜZEY BİR DAHA ALEV ALMIYOR

Yöntemin en şaşırtıcı özelliği, alevlerle işlenen ahşabın yangına karşı olağanüstü bir direnç kazanması oluyor. Yüzeyde oluşan kömür tabakası oksijen geçişini kestiği için malzeme olası bir yangında alev almıyor ve tutuşmayı tamamen engelliyor.

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Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Doğal bir yanmazlık zırhı oluşturan bu özel kömür tabakası aynı zamanda suyu tamamen iterek çürümeyi durduruyor ve ahşaba zarar veren tüm böcekler ile termitlerin yapıdan uzak kalmasını sağlıyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

MODERN MİMARİYE "TİMSAH DERİSİ" DOKUSUYLA GİRDİ

Yakma işleminin ardından yüzeyde oluşan ve mimarlık literatüründe "timsah derisi" olarak adlandırılan koyu, parlak ve dokulu desen, yapı sektöründe lüksün ve dayanıklılığın yeni simgesi haline geldi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

1200 PLASTİK ŞİŞEYLE EV İNŞA ETTİLER! ZİYARETÇİLER AKIN EDİYOR

Arjantin'in Puerto Iguazu şehrinde yaşayan Alfredo Santa Cruz ve ailesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla ilham verici bir projeyi hayata geçirdi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Doğaya atılan atıkları toplamaya karar veren aile, binlerce dönüştürülmüş malzemeyi bir araya getirerek hem estetik hem de tamamen yaşanabilir çevre dostu bir ev inşa etti.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

"La casa ecológica de botellas" (Ekolojik Şişe Ev) adı verilen bu sıra dışı yapı, kısa sürede bölgenin en çok ziyaret edilen cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

1200 PET ŞİŞE VE 1300 İÇECEK KARTONU KULLANILDI

Yapının inşa sürecinde tam 1200 adet plastik pet şişe ve 1300 adet Tetra-Pak içecek kartonu değerlendirildi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Dış mimarisiyle ezber bozan ev, şeffaf plastik duvar panelleri sayesinde gün ışığını yumuşatarak içeriye alıyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Bu tasarım, iç mekanda doğal ve büyüleyici bir aydınlatma ortamı yaratıyor. Akılcı mühendislik detaylarıyla inşa edilen bina, sanılanın aksine olumsuz hava koşullarına karşı tamamen su geçirmez ve yüksek dayanıklılığa sahip bir yapıyla öne çıkıyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

EŞYALARIN TAMAMI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MATERYALDEN OLUŞUYOR

Projenin temelinde, tüketim çılgınlığına karşı durarak doğayı koruma felsefesi yatıyor. "Hiçbir şey atık değildir ve her nesnenin ikinci bir kullanım alanı vardır" düşüncesiyle hareket eden Santa Cruz ailesi, iç mekandaki eşyaların büyük bölümünü de yine dönüştürülmüş materyallerden üretti.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Kullanılmış şişeler ev içerisinde kimi zaman şık bir çiçek saksısına, kimi zaman ise özgün bir duş perdesine dönüşüyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Kendi kendine yetebilen bir tarım alanına ve güneş enerjili su ısıtma sistemine sahip olan proje için yerel yönetimler ve eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülüyor. Şehirdeki öğrenciler, atık yönetimini yerinde gözlemlemek ve çevre bilinci kazanmak amacıyla evi düzenli olarak ziyaret ediyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

ZİYARETÇİLERE AÇIK

Mimarisi ve sürdürülebilirlik hikayesiyle sınırları aşan Ekolojik Şişe Ev, günümüzde ziyaretçilere açık bir müze olarak hizmet veriyor. Düzenlenen turlara bizzat Alfredo Santa Cruz'un kendisi rehberlik ediyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Gelen misafirler, aile tarafından geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan el yapımı hediyelik eşyaları da inceleme imkanı buluyor. Santa Cruz ailesi, bu turların asıl amacının kişisel bir başarıyı sergilemekten ziyade, atıkları azaltarak gezegeni korumanın herkes için mümkün olduğunu kanıtlamak olduğunu vurguluyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

20 BİN DİŞ FIRÇASIYLA EV YAPTILAR! DUVARLARINDA NE ARARSANIZ VAR: KOTLAR, DVD'LER, DİSKETLER...

İngiltere'deki Brighton Waste House'un duvarları, binlerce farklı materyal kullanılarak inşa edildi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Yapının tamamlanmasında yaklaşık 20 bin diş fırçası, kot pantolonlar, yorganlar, DVD kutuları ve disketler değerlendirildi. Sıra dışı mimariye sahip binanın dış cephe kaplamalarında ise istiridye kabukları kullanıldı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Mimar Duncan Baker-Brown tarafından tasarlanan Waste House, Brighton Üniversitesi öğrencileri ve mesleki eğitim alan gençlerin ortak çalışmasıyla 2014 yılında kullanıma açıldı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Binada tercih edilen malzemelerin yüzde 85'ten fazlası evlerden, işletmelerden ve şantiye sahalarından toplanan ürünlerden tedarik edildi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Duvar panellerine yerleştirilen 20 bin diş fırçasının yanı sıra yapı içerisinde 4 bin DVD kutusu, 2 bin disket ve yaklaşık 2 ton kot kumaşı yer aldı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Bu malzemelerin bir kısmı ses ve ısı yalıtımı sağlarken, bir kısmı da dolgu maddesi işlevi gördü. Binanın ana ahşap iskeleti ise inşaattan alınan kontrplak ve kesik ahşap parçalarla oluşturuldu.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

YORGANLAR ISI YALITIMINA, İSTİRİDYE KABUKLARI DIŞ CEPHEYE DÖNÜŞTÜ

Yapıya 2018 yılında dahil edilen yeni uygulamalar kapsamında, üniversite yurtlarından toplanan eski yorganlar duvar aralarında yalıtım malzemesi olarak konumlandırıldı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Yerel bir restorandan sağlanan istiridye kabukları ise öğütülerek yakındaki inşaat alanlarından alınan agregalarla karıştırıldı ve dayanıklı dış cephe karolarına dönüştürüldü.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Brighton Waste House, yalnızca sergilenen deneysel bir proje olmakla kalmayıp Brighton Üniversitesi bünyesinde kalıcı bir tasarım atölyesi ve yaşayan bir araştırma laboratuvarı olarak hizmet veriyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Yapıda kullanılan sıra dışı malzemelerin zaman içindeki dayanıklılığı ve yalıtım değerleri uzmanlarca düzenli olarak izleniyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

GAZETEDEN EV YAPTI 100 YILDIR AYAKTA! NE SU GEÇİRDİ NE YIKILDI

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Rockport kentinde bulunan kağıt evi, alışılmışın dışında yapısıyla ve yıllara meydan okuyan sağlamlığıyla meraklı gözleri üzerine çekiyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bu sıra dışı yapı, 1922 yılında bir makine mühendisi tarafından deney amacıyla inşa edilmeye başlandı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Yazlık ev olarak inşa edilmeye başlanan yapıda, 100 binden fazla gazete kullanılarak ev inşa edildi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Mühendis Stenman, yalnızca duvarlarla yetinmeyerek aynı prensibi iç mekanlara da uyguladı ve gazete kullanarak mobilyalar inşa etti.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Böylece yaygın olarak kullanılan, tek kullanımlık malzemenin normal ahşap ve diğer malzemelere dayanan işlevleri yerine getirmesini sağladı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Stenman tarafından yapılan Kağıt Ev, yalnızca gazete sayfalarıyla desteklenen bir konut değil. Ana yapıyı ve geleneksel kısımlarını ahşap oluşturuyor. Gazeteler ise özellikle duvarlarda yalıtım amacıyla kullanıldı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

GAZETELERİ BİRLEŞTİREREK DUVAR İNŞA ETTİLER

Stenman, çok sayıda gazeteyi katmanlar halinde bir araya getirerek yapıştırdı. Un bazlı tutkalla birbirine bağlanan kağıtlar sıkıştırılarak daha yoğun ve dayanıklı hale getirildi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Gazeteden oluşan duvarların üzeri ise vernikle kaplandı. Böylece kağıtların nemle doğrudan temas etmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

En dikkat çekici detaylardan biri ise gazetelerin tamamen gizlenmemesi ve açıkça görülmesi oldu. Duvarlarda dönemin haberleri, reklamları ve gazete başlıkları bugün bile görülebiliyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

EVDEKİ EŞYALARI GAZETEDEN YAPTI

Stenman'ın deneyi yalnızca duvarlarla sınırlı kalmayarak ev dekorasyonuna da taştı. Mühendis; evin içerisinde de gazeteleri kullanarak masa,sandalye, raf, lamba ve saat gibi çeşitli eşyalar yaptı. Böylece kısa süre içerisinde okunup atılması beklenen gazeteler, evin içerisinde uzun yıllar kullanılabilecek eşyalara dönüştürüldü.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

DENEY 100 YILI GERİDE BIRAKTI

Kağıdın su ve yangın karşısında hassas olmasına rağmen, evin uzun süre boyunca korunabilmesi kullanılan malzemelerin birlikte değerlendirilmesini önemli hale getiriyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Ahşap taşıyıcı sistem, sıkıştırılmış gazete katmanları, tutkal ve vernik bir araya gelerek sıra dışı yapının günümüze ulaşmasını sağladı. Bugün müze olarak korunan Paper House (Kağıt Ev), yalnızca ilginç bir ev olarak değil atık olarak görülen bir malzemenin farklı bir amaçla nasıl kullanılabileceğini gösteren tarihi bir deney olarak da dikkat çekiyor.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

EV BULAMAYINCA 1000 DAİREYİ ELLERİYLE YAPTILAR! MÜTEAHHİTLERİ ŞOKE EDEN SERAMİK BLOK ÇÖZÜMÜ

Brezilya'nın Osasco kentinde ev sahibi olmak isteyen dar gelirli aileler, barınma krizine karşı unutulmayacak bir imece mücadelesine imza attı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

1992-1998 yılları arasında organizasyon kurarak bir araya gelen aileler, mimar ve mühendislerin teknik desteğiyle 5 katlı 50 binadan oluşan 1000 dairelik COPROMO sitesini inşa etti.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Şantiyede kendi demir atölyelerini kurup merdivenlerinden duvarlarına kadar her aşamada bizzat çalışan mahalleliler, halk dayanışmasının ve kolektif çalışmanın devasa bir şehirleşme başarısına dönüşebileceğini dünyaya kanıtladı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Brezilya'nın Osasco kentinde 1990'lı yıllarda baş gösteren derin konut krizi, halkın örnek gösterilecek bir dayanışma modeli geliştirmesini sağladı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Ev bulmakta zorlanan yüzlerce aile, bir araya gelerek kurdukları Osasco Konut Derneği (COPROMO) çatısı altında dev bir inşaat hamlesi başlattı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Belediye tarafından tahsis edilen 54 bin metrekarelik arazide yükselen proje, mimarlar, mühendisler ve sosyal hizmet uzmanlarının rehberliğinde tamamıyla geleceğin ev sahipleri tarafından inşa edildi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

1992 yılından 1998 yılına kadar süren zorlu sürecin sonunda, 5 katlı 50 bloktan oluşan toplam 1000 dairelik devasa bir yaşam alanı ortaya çıkarıldı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Son derece planlı yürütülen projede, inşaat tecrübesi olmayan ailelerin çalışmasını kolaylaştırmak adına taşıyıcı seramik blok sistemi tercih edildi.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Harç ve bloklarla duvarları yükselten mahalleliler, sürecin hızlanması için şantiyede dahi görülmemiş bir çözüme imza attı. İhtiyaç duyulan metal merdivenlerin dışarıdan temin edilmesinin maliyetli olması üzerine aileler, şantiye alanında kendi demir atölyelerini kurarak binaların merdivenlerini bizzat kendileri üretti. Önceden monte edilen sağlam metal merdivenler, inşaat sürecinde iskele görevi görerek iş güvenliğini ve katlar arası malzeme taşımasını da üst düzey seviyeye çıkardı.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Finansmanı hem katılımcıların kendi birikimleriyle hem de kademeli olarak sağlanan eyalet fonlarıyla karşılanan COPROMO projesi, halk dayanışmasının sınırlarını gözler önüne serdi. 1998 yılında tamamlanan ve her biri 54 metrekarelik 2 odalı 1000 daireden oluşan dev kompleks; çevresindeki okul, hastane ve sağlık merkezleriyle tam teşekküllü bir mahalleye dönüştü.

Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar

Komşuluk bağlarını henüz inşaat aşamasında güçlendiren aileler, daire paylaşımlarını da şantiyede birlikte ter döktükleri gruplara göre organize etti. Bu tarihi başarı; doğru bir teknik destek, toplumsal örgütlenme ve kamu finansmanı bir araya geldiğinde dar gelirli halkın kendi kaderini değiştirebileceğini kanıtlayan en somut örneklerden biri oldu.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Beton sıvaları tarihe gömen yeni sistem! Evlerin duvarlarını artık böyle yapacaklar
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