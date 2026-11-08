Betonarme evlerin devri kapanıyor! Yerini bu sistem alıyor

Ev yaptırmayı düşünenler için yapı malzemeleri ve inşaat teknikleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Geleneksel betonarme yapıların yanı sıra daha hafif malzemelerle hazırlanan alternatif sistemler de dikkat çekiyor. Fabrikada üretilen parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu yapılar, inşaat sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Türkiye'de de hafif çelik yapıların tasarım ve yapım süreçlerine ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenleme, bu yapıların teknik standartlarını belirliyor.
Hafif çelik yapı sistemi, taşıyıcı elemanların çelik profillerden oluşturulduğu bir inşaat yöntemidir. Bu sistemde galvaniz kaplı çelik profiller, projeye uygun ölçülerde hazırlanarak duvar ve döşeme panellerinin oluşturulmasında kullanılıyor.
Yapının taşıyıcı iskeletini oluşturan bu elemanlar, projeye göre fabrikada üretilebiliyor ve inşaat alanında bir araya getiriliyor. Böylece geleneksel betonarme yapılardan farklı bir üretim ve montaj süreci ortaya çıkıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yapım teknolojileri kitapçığında da hafif çelik yapıların taşıyıcı duvar ve döşeme panellerinden oluştuğu belirtiliyor.
Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem genellikle beton ve çelik donatının birlikte kullanılmasıyla oluşturuluyor. Hafif çelik yapılarda ise taşıyıcı sistemin temelini çelik profiller meydana getiriyor.
İki yöntem arasındaki temel farklardan biri üretim ve uygulama aşamasında ortaya çıkıyor. Betonarme yapılarda kalıp, donatı, beton dökümü ve betonun yeterli dayanımı kazanması için gereken süreçler bulunuyor. Hafif çelik sistemlerde ise birçok yapı elemanı önceden hazırlanarak şantiyeye getirilebiliyor.
Bu yöntem, özellikle üretim ve montaj aşamalarının daha planlı yürütülmesine imkân tanıyor. Ancak her iki sistemin de kullanım alanı, maliyeti ve performansı projenin özelliklerine göre değişiyor.
Hafif çelik yapıların öne çıkan özelliklerinden biri, taşıyıcı sistemin geleneksel betonarme yapılara kıyasla daha düşük ağırlığa sahip olmasıdır. Bunun yanında fabrikada üretim yapılabilmesi, montaj sürecinin planlanmasını kolaylaştırabiliyor.
Daha hızlı montaj: Önceden hazırlanan yapı elemanları şantiyede birleştirilebiliyor.
Daha hafif taşıyıcı sistem: Çelik profiller, yapının taşıyıcı ağırlığının azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.
Kontrollü üretim: Fabrika ortamında hazırlanan parçaların ölçü ve üretim süreçleri denetlenebiliyor.
Esnek tasarım: Projenin ihtiyaçlarına göre farklı mimari çözümler geliştirilebiliyor.
Daha az şantiye işlemi: Bazı üretim ve hazırlık aşamalarının fabrika ortamında tamamlanması, sahadaki iş yükünü azaltabiliyor.
Bununla birlikte hafif çelik yapıların her koşulda daha ucuz veya daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün değil. Maliyet; proje büyüklüğü, kullanılan malzeme, nakliye, işçilik ve yalıtım gibi birçok etkene bağlı olarak değişiyor.
Hafif çelik evlerle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ısı yalıtımı oluyor. Çelik profillerin kendisi iyi bir ısı yalıtım malzemesi değil. Bu nedenle duvar, çatı ve döşeme bölümlerinde uygun yalıtım malzemelerinin kullanılması gerekiyor.
Taş yünü, cam yünü ve diğer uygun yalıtım ürünleriyle hazırlanan duvar sistemleri, yapının ısı performansını artırabiliyor. Ayrıca hava sızdırmazlığı, pencere kalitesi ve ısı köprülerinin önlenmesi de enerji verimliliği açısından önem taşıyor.
Doğru projelendirme ve uygun malzeme seçimiyle hafif çelik evlerde konforlu iç ortam koşulları sağlanabiliyor. Ancak yalnızca çelik taşıyıcı sistemin kullanılması, evin kendiliğinden sıcak veya serin kalacağı anlamına gelmiyor.
Hafif çelik yapıların düşük ağırlığı, deprem sırasında yapıya etki eden atalet kuvvetlerinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor. Ancak bu durum, bütün hafif çelik evlerin otomatik olarak depreme dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor.
Yapının güvenliği; mühendislik hesaplarına, kullanılan çeliğin niteliğine, bağlantı detaylarına, temel sistemine, zemin özelliklerine ve uygulama kalitesine bağlı olarak belirleniyor.
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, binaların deprem etkisi altında tasarlanması ve inşa edilmesine ilişkin kuralları belirliyor. Hafif çelik yapılarda da bu teknik gerekliliklere uygun projelendirme büyük önem taşıyor.
Hafif çelik yapı teknolojileri açısından Türkiye'de önemli gelişmelerden biri de yeni yönetmelik oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Yönetmelik, 17 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
Yönetmelik kapsamında hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçleri için teknik kurallar belirlendi. Ön üretimli, karma, modüler ve yerinde profille hazırlanan hafif çelik binalar da düzenlemenin kapsamına alındı.
Ayrıca yapı elemanlarında kullanılacak malzemeler, korozyona karşı koruma, bağlantı detayları ve yangın güvenliği gibi konularda da esaslar getirildi. Böylece hafif çelik yapıların üretiminden uygulamasına kadar uzanan süreç için daha kapsamlı bir teknik çerçeve oluşturuldu.
Hafif çelik yapıların avantajlarının yanında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. Özellikle yalıtım, yangın güvenliği ve korozyona karşı koruma, bu sistemlerde doğru şekilde planlanması gereken konular arasında yer alıyor.
Çeliğin ısı iletkenliği nedeniyle duvarlarda ısı köprülerinin oluşmasını önleyecek detayların uygulanması gerekiyor. Ayrıca nem ve suya karşı uygun koruma yapılmadığında zamanla korozyon riski ortaya çıkabiliyor.
Yangın güvenliği açısından da çelik elemanların yüksek sıcaklıklardaki davranışının mühendislik hesaplarında dikkate alınması gerekiyor. Yeni yönetmelikte bu konuya ilişkin tasarım esaslarının da düzenlenmesi dikkat çekiyor.
Hafif çelik yapıların yaygınlaşması, betonarme yapıların tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. İki sistem de farklı projelerde ve ihtiyaçlarda kullanılmaya devam ediyor.
Betonarme yapılar Türkiye'de yaygınlığını korurken hafif çelik sistemler özellikle müstakil konut, düşük katlı yapı ve modüler üretim gibi alanlarda alternatif oluşturuyor.
Dolayısıyla inşaat sektöründeki değişim, tek bir yapı malzemesinin diğerinin yerini alması yerine farklı teknolojilerin kullanım alanlarının genişlemesi şeklinde ilerliyor.