Betonarme evlerin devri kapanıyor! Yerini bu sistem alıyor

HAFİF ÇELİK EV SİSTEMİ NEDİR?

Hafif çelik yapı sistemi, taşıyıcı elemanların çelik profillerden oluşturulduğu bir inşaat yöntemidir. Bu sistemde galvaniz kaplı çelik profiller, projeye uygun ölçülerde hazırlanarak duvar ve döşeme panellerinin oluşturulmasında kullanılıyor.

Yapının taşıyıcı iskeletini oluşturan bu elemanlar, projeye göre fabrikada üretilebiliyor ve inşaat alanında bir araya getiriliyor. Böylece geleneksel betonarme yapılardan farklı bir üretim ve montaj süreci ortaya çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yeni yapım teknolojileri kitapçığında da hafif çelik yapıların taşıyıcı duvar ve döşeme panellerinden oluştuğu belirtiliyor.