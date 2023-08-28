Beyaz sirke nerelerde, ne için kullanılır? Beyaz sirke içilir mi?

Nesilden nesile gelen, hem yemeklerde hem temizlikte kullanılabilen eşsiz ürünlerden biri kuşkusuz sirkedir. Elma, üzüm ve beyaz sirke olarak birçok çeşidi mevcuttur. Bu yazımızda beyaz sirke konusuna değindik. Bulaşık makinesinden çamaşır makinesine kadar temizlik amaçlı kullanılabilen beyaz sirke hakkında işte detaylar…

BEYAZ SİRKE NEDİR?

Genellikle % 4-7 asetik asit ve % 94-95 su içeren şeffaf çözeltiye beyaz sirke denilmektedir. Bazı beyaz sirke türlerinde asetik asit farklı oranda olabilir. Bunun nedeni endüstriyel amaçlı olmasıdır.

BEYAZ SİRKE NERELERDE KULLANILIR?

Beyaz sirkenin kullanım alanı oldukça geniştir. Tarih boyunca beyaz sirke hep kullanılmış ve faydaları görüldüğü kanıtlanmış bir sirke türüdür. Beyaz sirke ne işe yarar? Sorusunun yanıtını kullanım alanlarına göre hazırladık. Beyaz sirke kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Turşu yapımında

Salata yapımında

Marineler ve soslarda

Deniz ürünleri ve sebzeler için yumuşatıcı bir madde

Unlu mamuller için bir mayalayıcı olarak kabartma tozu ile birlikte kullanılır,

Beyaz sirke ile evde peynir yapılabilir,

Evin her yerinde temizlik ve hijyen sağlama amacıyla kullanılabilir,

Çamaşır ve bulaşık makinesi temizlemede,

Fayans, laminat ve ahşap dahil sert yüzeylerde,

Beyaz sirke cilt temizliği için de kullanılır.

BEYAZ SİRKE İÇİLİR Mİ?

Beyaz sirke diğer sirkelere göre biraz farklıdır. Özellikle kokusu daha güçlü ve tadı daha keskindir. Bu yüzden beyaz sirkenin içilmesi tehlikeli olabilir. Beyaz sirkeyi suya karıştırıp içebilirseniz ama 1 çay bardağı suyun içine 1 çay kaşığı beyaz sirke atmanız tavsiye edilir. Eğer tüketmek istiyorsanız salataların üstüne dökebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE YEMEKLERDE KULLANILIR MI?

Beyaz sirkenin tadı ve kokusu keskin olduğu için her yemekte tercih edilmez. Daha çok salatanın üstüne dökülür ve et ürünlerinde sos şeklinde tüketilir. Beyaz sirke tarz yemeklerde kullanılsa bile miktarı oldukça az kullanılır. Peynir yapımı, unlu mamuller ve turşu yapımında da kullanılmaktadır.

BEYAZ SİRKE HANGİ MALZEMELER İLE YAPILIR?

Beyaz sirke yapımı merak edilen konu ama ondan önce sizlere içerisindeki malzemeleri verelim. İçerisinde mısır, şeker pancarı ya da şeker kamışı gibi şeker içeren tarım ürünleri vardır. Bu ürünlerden doğal fermantasyon yöntemi ile elde edilmektedir.

BEYAZ SİRKE NASIL YAPILIR?

Şeker pancarı ya da mısır şekerinden elde edilen beyaz sirkenin yapımı aslında çok zor değildir. Evde sizde beyaz sirke yapmak istiyorsanız, aşağıda size vereceğimiz tarifi adım adım uygulamanızı tavsiye ederiz.

Beyaz sirke yapımında en önemli ürün, sirkelerin en keskini olan sirke ruhudur. Şeker pancarı yoksa mısır ile yapabilirsiniz. Temiz su, bulgur veya nohut gibi bakliyatlar beyaz sirke yapımında gereklidir. Bir cam kavanoz ayarlayın. Cam kavanozun içerisinde tüm malzemeleri koyun. Daha sonra kapağını sıkıca kapatın. Güneş almayan oda da durması gerekir. 20 gün boyunca bekleyin ve sirke ruhunu döküp karıştırın. Sirkeyi süzerek kullanmaya başlayabilirsiniz.