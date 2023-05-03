Beyazıt’taki silahlı çatışma davasında 12 sanık tahliye edildi

İstanbul'un turistik bölgelerinden Beyazıt'ta 23 Mayıs 2022'de çatışma yaşanmıştı. Çadırcılar caddesinde esnaf olan iki grup arasındaki eski bir husumet yeniden alevlenmiş ve taraflar silaha sarılmıştı. Çatışma sırasında caddeden geçen Azeri oyuncu Kamuran Dadash bir kişi vurulup ölmüş, aralarında bir polis memurunun da olduğu dört kişi yaralanmıştı. Hazırlanan İddianamede, iş yerleri yan yana olan iki grubun aralarında bulunan husumetten kaynaklandığı anlatıldı. 26 şüphelinin 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapisler talep edilmişti.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, husumetli tarafları bir araya getirmemek için bazı sanıkları bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla, bazı sanıkları ise duruşma salonunda hazır etti. Tutuksuz sanıklar ile olayda yaralanan polisler ve taraf avukatları duruşmaya katıldı.

''KÖYÜMÜZE KADAR GELİP BİZİ TEHDİT ETTİLER''

Savunmasını gerçekleştiren tutuklu sanık Mahmut Korkular, söz konusu iş yerinin sahibi olduğunu belirterek, ''Öztürk'leri normalde tanımam, Polat Öztürk'ün işlettiği dükkanın önceki sahibi Ömer Demir'di. Ömer Demir ve Polat Öztürk'ün Ayhan Öztürk'le arasında dükkanın tapusunun teslim edilmemesi hususuyla alakalı mahkemelik bir durum vardı. Ömer Demir'in lehine tanıklık yapınca bunlar bize düşmanlık beslediler. Böylece aramızda husumet başladı. Hatta Polat Öztürk, bizim köyümüze kadar gelip bizi tehdit etmişti'' dedi.

''CEKETİMLE TAMPON YAPTIM''

Olay günü iş yerini açmaya gittiğini söyleyen Mahmut Korkular, ''İş yerinde çok sayıda insan vardı. Kardeşim bu durumu 155'e bildirdi. Belli ki geceden hazırlık yapmışlar. Kolu kırık olan bir kişi 'Biz buraya ölmeye geldik' diye bağırdı. Daha sonra arbede yaşandı, silah sesleri gelmeye başladı içeriden. Memur bey de yaralandı. Ben vurulan polis memuruna ceketimi çıkararak tampon yaptım. 112'yi arayıp haber verdim. Olayın başından sonuna kadar oradaydım. Hiçbir eylemim olmadı. Silah kullanmadım" diyerek savunmasını gerçekleştirdi.

HUSUMETLİLER MAHKEMEDE BİR ARAYA GELMEDİ

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuklu sanık Kerim Öztürk, "İş yerini ağabeyim Polat'la birlikte işletiyoruz. Karşı taraf 5 yıldır bize saldırıyor. Yıllar içinde yaklaşık 20 defa saldırdılar. Ben 2 senedir kendi dükkanıma giremiyorum. İşe aldığım elemanları bile darp ediyorlardı. Mallarım küflenmişti. Polise dükkanı açacağımızı daha önce söylemiştik. Gece saat 03.00 gibi bir bekçi ile polis memuru gelerek burada olduklarını bizi koruyacaklarını söyledi. Dükkanı temizliyorduk. Kameralar takılıyordu. Sabaha doğru karşı taraf toplanmaya başladı. Ağabeyim panik butonuna bastı. Basınca direkt polis geliyor. Takviye polisler geldi. Burada 10 kişi yargılanıyor, ama karşı taraf 30-40 kişiydi. Bir polis memuru dükkana girerek 'Dışarı çıkmamamızı, çıkarsak bizi koruyamayacaklarını' söyledi. Daha sonra Hacı isimli biri dükkana girerek 'Ya siz dükkanı bize satacaksınız, ya da sizden de bizden de 3 kişi ölür' dedi. Biz hiç dükkan dışına çıkmadık'' diye konuştu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayı anlatmaya devam eden Kerim Öztürk, '' Polis bize kendimizi savunmamız gerektiğini söyledi. Bir kişi dükkana sert bir cisim attı. Cam kırıldı. Küfürler etmeye başladılar. Silahlar sıkıldı. Bunlar planlayarak, tasarlayarak bizi öldürmeye çalıştılar. Ağabeyim omzundan yaralandı. Polisin yetersiz olduğunu anladım. Ben de ruhsatlı silahımla hedef gözetmeksizin ateş ettim. Vefat eden kişi ve polis memurunun seken kurşundan vurulduğu yazıyor. Suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim. Masumum, bir şey yapmadım. Beraatımı istiyorum'' dedi.

12 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Müşteki olarak dinlenen polisler de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirttiler. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosya içerisinde yer alan görüntülerin bulunduğu CD'lerin ve dosyanın bilirkişiye gönderilerek ilk atışını kim tarafından yapıldığı tespitinin yapılmasına karar verildi. Sanıklardan Mahmut Korkular, Ali Ergen, Burak Ergen, Ozan Baycan, Salih Albayrak, Sercan Bilgi, Serhat Çeçen, Servet Erez, Muzaffer Bilgi, Eyüp Can Asman, Kaan Küçcük ve Doğan Karatay'ın tahliyelerine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi. Heyet, sanıklar Ferit Çakırtaş, Gürsel Korkular, İbrahim Halil Küçükyılmaz, Kerim Öztürk ve Polat Öztürk'ün ise tahliye taleplerini reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.