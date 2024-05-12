Beyin göçü giderek azalıyor

Yakın dönemde sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmeye yönelik "Beyaz Reform" hayata geçirilmişti. Bu reformun, hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bakanlık, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını, sağlık çalışanlarının verdikleri her hizmetin karşılığını aldıkları bir teşvik sistemine geçtiğini hatırlattı. Beyaz Reform sonrası kamuda 59 bin 586, özel sektörde ise 30 bin 510 uzman hekim oldu. Beyaz Reform'dan önce uzmanlık sınavı tercihlerinin boş kalırken şimdi yüzde 100 doluluğa eriştiğine dikkat çeken Bakanlık yan dal uzmanlığında sorunun aşıldığını, 4 yıl sonra 16 bin uzmanın mezun olacağını kaydetti.Özel sektörde veya muayenehanesi olanların da kamuyu tercih ettiği vurgulandı. Açıktan atama yani dışarıdan gelen hekim sayısının 11 bine ulaştığı, bunun 8 bine yakınının sadece uzman olduğu duyuruldu. 2022'de bin 359 kişi Bakanlıktan "iyi hal belgesi" almıştı. Yurt dışına ise 450 kişi gitmişti. Sayı bugün 378'ye düştü. İyi hal belgesi alan sayısı artmadı, yurt dışını tercih edenlerin sayısı da düştü.