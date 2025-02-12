Beyin kanaması geçiren kadının organları 4 hastaya umut oldu

Edinilen bilgiye göre, Gönen'de kadın kuaförü olarak çalışan ve iki çocuk annesi olan 48 yaşındaki Meliha Topal, idrar enfeksiyonu nedeniyle bir haftadır tedavi görüyordu. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topal'ın, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedavi sürecinde beyne pıhtı atması sonucu durumu ağırlaşan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Balıkesir'de sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Topal'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesi, doktorların görüşü ve bilgilendirmesi sonrasında, Meliha Topal'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan nakil planlaması çerçevesinde, Topal'ın karaciğeri Antalya'ya, böbrekleri Bursa'ya, korneaları ise Tekirdağ'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Meliha Topal için Gönen Çarşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Gönen Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Organlarıyla dört kişiye umut olan Topal, geride anılarını ve iyilik dolu mirasını bıraktı.