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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Beyin kanamasından ölen gencin organları 3 hastaya umut oldu

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Beyin kanamasından ölen gencin organları 3 hastaya umut oldu
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Konya'da ani beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin iki böbreği ve karaciğeri 3 hastaya can oldu. Konya'da 20 yaşındaki bir genç, ani beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konya Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan gencin tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Gencin ailesi başka hayatlara can olması için oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine zamanla yarışıldı ve Antalya'da uzman ekip geldi. Uzman ekip, iki böbrek ve bir karaciğeri başarılı operasyonla aldı. Organlar, Antalya'da nakil bekleyen üç hasta için yeni bir yaşam umudu oldu. Organların başarıyla nakledildiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA
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