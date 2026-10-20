Beyin sağlığı için tek bir mucize yok

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BEYİN sağlığını korumak için tek bir mucize besin ya da yöntem yok. Lancet gibi prestijli bilim dergilerinde yayınlanan çalışmalara göre, beyin sağlığını güçlendirmek ve korumak için bu adımlar önemli;Fiziksel aktivite, bilişsel gerileme riskini azaltmaya yardımcı oluyor.Kaliteli uyku, hafıza ve öğrenme süreçlerini destekliyor.Sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağları içeren beslenme öneriliyor.Sigarayı bırakmak, risk faktörleri azaltıyor.Tansiyon, kolesterol ve kan şekerini kontrol altında tutmak beyin sağlığını güçlendiriyor. DIŞ HABERLER