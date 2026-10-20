Beyin sağlığı için tek bir mucize yok

BEYİN sağlığını korumak için tek bir mucize besin ya da yöntem yok. Lancet gibi prestijli bilim dergilerinde yayınlanan çalışmalara göre, beyin sağlığını güçlendirmek ve korumak için bu adımlar önemli;
Düzenli egzersiz:
Fiziksel aktivite, bilişsel gerileme riskini azaltmaya yardımcı oluyor.
Yeterli uyku:
Kaliteli uyku, hafıza ve öğrenme süreçlerini destekliyor.
Dengeli beslenme:
Sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağları içeren beslenme öneriliyor.
Sigaradan uzak durma:
Sigarayı bırakmak, risk faktörleri azaltıyor.
Damar sağlığını koruma:
Tansiyon, kolesterol ve kan şekerini kontrol altında tutmak beyin sağlığını güçlendiriyor. DIŞ HABERLER
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Mete Efendioğlu - Editör