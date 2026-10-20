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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Beyin sağlığı için tek bir mucize yok

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Beyin sağlığı için tek bir mucize yok
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BEYİN sağlığını korumak için tek bir mucize besin ya da yöntem yok. Lancet gibi prestijli bilim dergilerinde yayınlanan çalışmalara göre, beyin sağlığını güçlendirmek ve korumak için bu adımlar önemli;
Düzenli egzersiz: Fiziksel aktivite, bilişsel gerileme riskini azaltmaya yardımcı oluyor.
Yeterli uyku: Kaliteli uyku, hafıza ve öğrenme süreçlerini destekliyor.
Dengeli beslenme: Sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağları içeren beslenme öneriliyor.
Sigaradan uzak durma: Sigarayı bırakmak, risk faktörleri azaltıyor.
Damar sağlığını koruma: Tansiyon, kolesterol ve kan şekerini kontrol altında tutmak beyin sağlığını güçlendiriyor. DIŞ HABERLER
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Beyin sağlığı için tek bir mucize yok
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