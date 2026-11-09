Beykoz Belediye davasında ara karar!

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman tarafından Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 belediye çalışanı hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

67 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

27 Şubat'ta gözaltına alınan Köseler ve diğer şüphelilerle birlikte dosyadaki şüpheli sayısı 26'ya yükselmiş, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 4 Mart'ta tutuklanmış, 9 şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada Köseler'in "örgüt kurucusu", Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile özel kalem personeli Metin Ülgey'in ise "örgüt yöneticisi" olduğu değerlendirilmişti. Başkan Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 67 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ek iddianame hazırlanmış, iddianamenin bu dosya ile birleştirilmesine karar verilmişti. İddianame kapsamında 16 kişi "sanık" olarak yer almıştı. Dosyadaki sanık sayısı 40'a yükselmişti.

SANIKLAR TEKRAR HAKİM KARŞISINDA

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşmadaki izleyiciler, Köseler'in duruşma salonuna girdiği sırada alkışladı. Mahkeme başkanı, alkışlayanların ayağa kalkmasını istedi. İzleyicilerden kimse ayağa kalkmadığı için sanıkların birinci derece yakınları hariç tüm izleyicilerin salondan çıkardı.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Veli Gümüş'ü "ev hapsi" şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıkların tu tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların ise adli kontrollerinin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 25, 28, 29 ve 30 Aralık'a ertelendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör