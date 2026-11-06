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Giriş Tarihi: 06.11.2026

Beykoz Belediyesi’nden 100 bin TL’lik destek

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Beykoz Belediyesi’nden 100 bin TL’lik destek
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Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in öncülüğünde hazırlanan teklif belediye meclisinde kabul edildi. Kararla riskli alandaki yapılarda yaşayan malik veya kiracı ayrımı gözetilmeksizin hane başına 100 bin TL doğrudan nakdi destek verilecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in girişimleri doğrultusunda hazırlanan düzenlemeyle, kentsel dönüşümde tıkanmalara neden olan kira ve taşınma yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Destekten yararlanabilmek için hak sahiplerinin, anlaşma kapsamındaki yapıları 20 Kasım tarihine kadar tahliye etmesi gerekiyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Beykoz Belediyesi’nden 100 bin TL’lik destek
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