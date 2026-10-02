Beykoz Belediyesi’nden 177 balıkçıya malzeme desteği

Beykoz Belediyesi tarafından ilçede yeşil ruhsata sahip balıkçıların günlük çalışma koşullarına katkı sunmak amacıyla başlatılan destek kapsamında 177 balıkçıya çanta, yağmurluk, çizme ve tepe lambası verildi. Beykoz Sahili'nde bulunan Beykoz Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtım programıyla balıkçıların özellikle yağışlı ve soğuk havalarda, gece çalışmalarında ve denizde ihtiyaç duyabilecekleri ekipmanlara erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflendi.

"BEYKOZ'DA DENİZ, PEK ÇOK AİLEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR EKMEK KAPISI"

Programda balıkçılara hitap eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, balıkçılığın ilçenin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Beykoz'da deniz, pek çok ailemiz için büyük bir ekmek kapısı. Balıkçılıkta büyüklerimizden öğrendiğimiz, emek vererek yaşattığımız kıymetli bir meslek. Sizlerin birçoğu biz güne başlamadan önce güne başlıyor, denize açılıyor. Soğukta, yağmurda, zor hava şartlarında çalışıyorsunuz. Soframıza gelen balıkta sizlerin özverisi ve alın teri var. Bu emeğin ne kadar kıymetli olduğunu bizler de en az sizler kadar biliyoruz."

BAŞKAN VEKİLİ GÜRZEL: "İLK KEZ BÖYLE BİR DESTEKTE BULUNUYORUZ"

Beykoz Belediyesi olarak balıkçılara ilk kez malzeme desteği sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gürzel, verilen ekipmanların günlük çalışma koşullarında balıkçılara kolaylık sağlamasını amaçladıklarını söyledi. Gürzel, "Bugün Beykoz Belediyesi olarak balıkçılarımıza ilk kez malzeme desteği sağlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Malzemeler; çanta, yağmurluk, çizme ve tepe lambasından oluşmakta. İlçemizde yeşil ruhsata sahip balıkçılarımızı desteklemek amaçlı bu yıl ilk kez böyle bir destekte bulunacağız" dedi.

"BEYKOZ'UN BALIKÇILIK KÜLTÜRÜNÜ HEP BERABER YAŞATALIM"

Balıkçıların farklı hava koşullarında ve günün erken saatlerinden itibaren emek verdiğine dikkat çeken Başkan Vekili Gürzel, desteğin bu emeğe katkı sunmasını temenni ederek: "İstiyoruz ki yağmurda çalışırken, gecenin karanlığında ışığa ihtiyacınız olduğunda bu malzemeler sizlere kolaylık sağlasın. Günün ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayarak biz de sizlerin emeğine katkıda bulunalım. Beykoz'un balıkçılık kültürünü hep beraber yaşatalım, Beykoz Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapalım." Şeklinde konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör