Beykoz’a ‘Alev Alatlı Düşünce Evi’ kuruluyor

Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından, 79 yaşında yaşama veda eden yazar ve eğitimci Alev Alatlı anısına, uzun yıllar yaşamını sürdürdüğü Beykoz'da "Alev Alatlı Düşünce Evi" kuruluyor. Beykoz Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Merkez Mahallesi'nde kurulacak merkez, kaleme aldığı eserleriyle ülke kültürü ve medeniyetine katkıda bulunan yazar vefa niteliği taşırken, bünyesinde yapılacak ilmi çalışma ve faaliyetler ülkeye yararlı hizmetler için yeni nesillere ilham olacak. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yaptığı açıklamada "Birçok vesileyle bir arada olduğum, engin düşünce ve görüşlerinden istifade ettiğim merhum Alev Alatlı, entelektüel birikimi, bu topraklara olan sevgisi, medeniyet değerlerimize olan bağlılığıyla ülkemizin ve Beykoz'umuzun önemli bir değeriydi. Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil diliyorum" dedi.