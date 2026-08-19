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Giriş Tarihi: 19.08.2026

Beykoz’a metro hattı müjdesi

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Beykoz’a metro hattı müjdesi
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yıllardır beklenen ulaşım yatırımlarından biri için düğmeye basıldı. Ümraniye- Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Hat 17.5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız." Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel Vural da kararı "tarihi müjde" olarak değerlendirdi. Gürzel, yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır beklediğimiz metro hayalimizde çok önemli bir adım daha atıldı. Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından üstlenilecek raylı sistem projeleri arasına alındı" ifadelerini kullandı. Beykoz'un ulaşım geleceğini değiştirecek yatırımın her aşamasını yakından takip edeceklerini belirten Gürzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEYKOZ #ÜMRANİYE

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Beykoz’a metro hattı müjdesi
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