Beykoz’da Aysel Karakoç’u vahşice katletmişti: O caninin cezası belli oldu!

15 Ekim 2025'te Beykoz'da yaşayan Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı Fethi Şancı tarafından katledilmişti. Barışma bahanesiyle eski nişanlısının evine gelen Fethi Şancı ile Karakoç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, Şancı, bıçakla genç kadını beş yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.