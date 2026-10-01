Beykoz’da Aysel Karakoç’u vahşice katletmişti: O caninin cezası belli oldu!

15 Ekim 2025'te Beykoz'da yaşayan Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı Fethi Şancı tarafından katledilmişti. Barışma bahanesiyle eski nişanlısının evine gelen Fethi Şancı ile Karakoç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, Şancı, bıçakla genç kadını beş yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fethi Şancı getirildi. Duruşmada maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
MÜŞTEKİLER SANIĞA SALDIRDI
Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu dile getirdi. Kararın yazılması için duruşmaya ara verildiği esnada maktulün yakınları tutuklu sanığa saldırdı. Bunun üzerine maktulün 2 kardeşi adliyenin karakoluna götürüldü. Kardeşler hakkında 4 gün zorlama hapis kararı verildi.
MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ
Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Fethi Şancı'nın iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın yemek yedikleri restorandan cebine atarak aldığı bıçakla maktulü öldürme niyetini önceden oluşturduğu ancak maktulün evinde eline geçen öldürmeye daha elverişli bıçakla eylemini gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Sanığın öldürmeyi kafasında önceden planlamaya başladığı, olay sonrası almış olduğu uçak biletiyle de Dubai'ye kaçmayı planladığı aktarılan iddianamede, sanık Şancı'nın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.