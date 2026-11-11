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Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:25

Beykoz'da feci kaza! TIR tıbbi atık taşıyan kamyonete çarptı: Sürücü yaralandı

Beykoz'da otoyolda emniyet şeridinde duran tıbbi atık yüklü kamyonete TIR arkadan çarptı.Kaza sırasında kamyonette bulunan tıbbi atıklar yola savruldu. Yaralanan TIR şoförü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Beykoz’da feci kaza! TIR tıbbi atık taşıyan kamyonete çarptı: Sürücü yaralandı
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Beyoğlu'nda saat 13.00 sıralarında otoyolda Edirne istikametinde feci kaza meydana geldi. İddiaya göre tıbbi atık yüklü kamyonetin sürücüsü lastiği patladığı için emniyet şeridinde aracı durdurdu.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Aynı yönde seyir halindeki KU 0160 AK yabancı plakalı TIR kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki tıbbi atıklar yola savrulurken, TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Jandarma kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapattı. TIR şoförüne ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. TIR şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYKOZ

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Beykoz'da feci kaza! TIR tıbbi atık taşıyan kamyonete çarptı: Sürücü yaralandı
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