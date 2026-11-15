Beykoz’da pes dedirten zehir ticareti! Ayakkabısından çıkarıp yere bıraktı: Öğrenci hızla alarak kaçtı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 2 Kasım Pazartesi günü Çubuklu Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye Batuhan Y., bir markette Pakistan doğumlu ve Birleşik Krallık vatandaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Syed Musa Raza A.'ya uyuşturucu sattı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavacık Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Kavacık Mahallesi'nde motosikletli bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin izini süren polis ekipleri, Çubuklu Mahallesi'ndeki bir markete gittiklerini belirledi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yapıldığını tespit etti.