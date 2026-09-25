Haberler Yaşam Haberleri Beykoz’da sendika binasında silahlı tehdit!
Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:04

Beykoz’da sendika binasında silahlı tehdit!

İstanbul Beykoz’da, üyesi olduğu sendikanın yetkilileriyle görüşmek için binaya gelen 48 yaşındaki M.S.A., sendika başkanının olmadığını öğrenince ortalığı birbirine kattı. Ruhsatsız tabancasıyla bina içerisinde ateş eden şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beykoz’da sendika binasında silahlı tehdit!
  • ABONE OL

Olay, öğlen saatlerinde Beykoz Paşabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.A., kendisine görev verilmesi talebiyle üyesi olduğu sendikanın yetkilileriyle görüşmek üzere sendika binasına geldi. Sendika başkanının binada olmadığını öğrenen M.S.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayı çıkararak bina içerisinde ateş etti ve tehditte bulundu.

TABANCA VE 11 FİŞEKLE YAKALANDI

İhbar üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli M.S.A.'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 11 fişekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz’da sendika binasında silahlı tehdit!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA