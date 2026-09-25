Beykoz’da sendika binasında silahlı tehdit!

Olay, öğlen saatlerinde Beykoz Paşabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.S.A., kendisine görev verilmesi talebiyle üyesi olduğu sendikanın yetkilileriyle görüşmek üzere sendika binasına geldi. Sendika başkanının binada olmadığını öğrenen M.S.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancayı çıkararak bina içerisinde ateş etti ve tehditte bulundu.

TABANCA VE 11 FİŞEKLE YAKALANDI

İhbar üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli M.S.A.'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 11 fişekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör