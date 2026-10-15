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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:55

Beykoz’da tarla ve fidanlık sular altında

Beykoz’da şiddetli yağış ve sonrasında Riva Deresinin taşması sonucunda dere üzerinde bulunan bir kısmı yulaf ve buğday ekili bir kısmı ise boş durumdaki tarlalarla bir fidanlığı su bastı.

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beykoz’da tarla ve fidanlık sular altında
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Beykoz'da şiddetli yağış ve sonrasında Riva Deresinin taşması sonucunda dere üzerinde bulunan bir kısmı yulaf ve buğday ekili bir kısmı ise boş durumdaki tarlalarla bir fidanlığı su bastı. Beykoz Alibahadır Mahallesi'nde şiddetli yağış ve sonrasında mahallenin içinden geçen Riva Deresi'nin taşması sonucunda bölgede bulunan çok sayıda tarla ve bazı fidanlıklar sular altında kaldı.

Su altında kalan tarlaların bir kısmının buğday ve yulaf ekili olduğu belirtilirken tarlaların bir kısmının ise ekili olmadığı öğrenildi. Yine bölgede bulunan bir fidanlık tamamen sular altında kaldı.

Fidanlıkta 1 milyondan fazla zarar olduğu belirtildi.

#BEYKOZ
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Beykoz’da tarla ve fidanlık sular altında
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