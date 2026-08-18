Beylikdüzü’de mucize kurtuluş! Havuzda oyun oynarken kabusu yaşadı: O kurşun minik Karan’ın sırtından girip…

AMELİYAT 2,5 SAAT SÜRDÜ

Karan özel bir hastanede bugün saat 10.00'da ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyata 2 göğüs cerrahı, kalp cerrahı ve anestezi ekibi girdi. 2,5 saatlik operasyona Kalp Cerrahı Doç. Dr. Ergin Arslanoğlu, göğüs cerrahı Prof. Dr. Ali Cevat Kutluk ve göğüs cerrahı Volkan Erdoğu ve anestezi ekibi girdi. Ameliyatın ardından Karan'ın birkaç gün daha yoğum bakımda kalacağı öğrenildi.

'ÇOCUĞUM NEDEN BÖYLE BİRŞEY YAŞIYOR'

Ameliyat öncesi Anne Naz Aydınlısoy, "Ona moral verebilecek hiçbir cümlem yoktu. Bizi buna mecbur bıraktıkları için çok kızgınım. Öylesine keyif eseri yaşanan bir şeyin, bedelini cezasını, sorumsuzluğunu biz yaşıyoruz. İlk defa benden öyle ayrıldı, tek başına gitti. 'Ben yanında olacağım, geleceğim' dedim. Bu süreçte sana iksir verecekler. O iksirle uyuyacaksın ama ben yanında olacağım, uyandığında kahramana dönüşeceksin, gücünü tekrar alacaksın demiştim. Şu an aşağıda korkuyordur. Ameliyathane kapısında 'Sen de benimle gel anne, benimle gelecek misin' dedi. Ben de ona 'Üstümü değişip geleceğim' dedim. İçeri girerken kafasını artık yastığına gömdü. Bebekken de öyleydi. Çok üzüldüğünde kafasını yastığına gömer. Biz ameliyattaki doktorlarımıza güveniyoruz. Kalp damar, göğüs cerrahi içeride, anestezi ekibi içeride. Hepsi bizim gönümüzü ferahlatarak bu ameliyata girdiler" dedi.