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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:18

Beylikdüzü'nde feci kaza! Otomobil iş yeri duvarına çarptı: Sürücü ağır yaralı

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil korkulukalrı aşarak, hızla iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA Yaşam
Beylikdüzü’nde feci kaza! Otomobil iş yeri duvarına çarptı: Sürücü ağır yaralı
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Beylikdüzü'nde dün saat 03.55 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Osman Gazi Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Aydın (34) idaresindeki 34 MCD 764 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, caddede bulunan kaporta ve boya dükkanının duvarına çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Nevzat Aydın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın sağ bacağında kırıklar , baş bölgesinde darbe ve kesiler olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil, trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüllerde otomobilin yol kenarındaki korkulukları aşarak hızla duvara çarptığı anlar görülüyor. Bir süre sonra aracın kaputundan alevler yükseliyor. Hava yastıklarının açıldığı aracın içerisinde sıkışan sürücü ise otomobildeki diğer kişi tarafından sol kapıdan sürüklenerek çıkarılıyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü'nde feci kaza! Otomobil iş yeri duvarına çarptı: Sürücü ağır yaralı
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