Beylikdüzü’nde feci kaza! Otomobil iş yeri duvarına çarptı: Sürücü ağır yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Nevzat Aydın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın sağ bacağında kırıklar , baş bölgesinde darbe ve kesiler olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil, trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından yediemin otoparkına çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.