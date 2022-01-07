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Giriş Tarihi: 7.1.2022 20:17

Beylikdüzü'nde korkunç tır yangını! Alev topuna döndü!

DHA
Beylikdüzü’nde korkunç tır yangını! Alev topuna döndü!

Beylikdüzü'nde feci bir tır yangını meydana geldi. Seyir halindeyken işçi servisine çarpmamak için hamle yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, park halindeki başka TIR'a çarpıp alev alev yandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda meydana geldi.

Ambarlı Liman istikametine doğru ilerleyen TIR'ın sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran işçi servisine çarpmamak için hamle yaptı.

Bu sırada kontrolden çıkan TIR, park halindeki bir başka TIR'a çarparak alev aldı. Kendini güçlükle dışarı atan sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederken, polis ekipleri yol güvenliğini aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polisin, ölen ve yaralananın olmadığı kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Beylikdüzü'nde korkunç tır yangını! Alev topuna döndü!
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