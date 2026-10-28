Beylikdüzü’nde korkutan kaza! Otomobil yan yattı: Trafik yoğunluğu oluştu!

Kaza, saat 15.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 Pal 848 plakalı araçla 34 GSB 127 plakalı aracın çarpışması sonucu araçlardan biri yan yattı.
YAN YATAN ARAÇTAN BÖYLE KURTARILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yan yatan araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.