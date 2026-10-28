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Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:52

Beylikdüzü’nde korkutan kaza! Otomobil yan yattı: Trafik yoğunluğu oluştu!

Beylikdüzü’nde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Cadde üzerinde iki aracın çarpışması üzerine otomobil yan yattı. Yan yatan araçtaki sürücünün vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılması cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Beylikdüzü’nde korkutan kaza! Otomobil yan yattı: Trafik yoğunluğu oluştu!
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Kaza, saat 15.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 Pal 848 plakalı araçla 34 GSB 127 plakalı aracın çarpışması sonucu araçlardan biri yan yattı.

YAN YATAN ARAÇTAN BÖYLE KURTARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yan yatan araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BEYLİKDÜZÜ

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Beylikdüzü’nde korkutan kaza! Otomobil yan yattı: Trafik yoğunluğu oluştu!
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