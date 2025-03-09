Beylikdüzü'nde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken, aracı takibe alan polis ekipleri uyarı amaçlı havaya bir el ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

LASTİKLERE ATEŞ EDİLDİ

Polis ekipleri kaçan aracı durdurmak için lastiklerine 2 el ateş etti. Açılan ateş sırasında sürücü I.M.A. (21) yaralandı.

Aracı durduran ekipler yolcu koltuğunda oturan şüpheli K.N'yi (21) yakalarken, yaralı sürücü I.M.A. tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri şüphelilerin kaçarken araçtan attıkları silahı da buldu.

Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelilerin, araçta uyuşturucu madde olduğu için kaçtıkları anlaşıldı.

Zanlıların işlemleri sürüyor.