Beylikdüzü’ndeki yaşlı bakımevi skandalında soruşturma tamamlandı: Personelin savcılık savunması pes dedirtti!

"HASTANIN SİNİRLERİNİ YATIŞTIRMAK VE ONU EĞLENDİRMEK İÇİN BU EYLEMLERDE BULUNDUM"

Şüpheli Banu Z.'nin, savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Banu Z., "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Sudenez M. ise savcılık ifadesinde, "Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" diye konuştu.