Beylikdüzü’ndeki yaşlı bakımevi skandalında soruşturma tamamlandı: Personelin savcılık savunması pes dedirtti!

Beylikdüzü'nde 8 Mayıs'ta bir alzaymır ve demans bakım merkezinde, Gülay Tanrıyeri (77) ile Gülmi Kordere'nin (79) personel tarafından şiddete uğrayarak yaralandıkları iddialar üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tanrıyeri ile Kordere 'mağdur', Banu Z. (27) ile Sudenaz M. (22) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.
ŞÜPHELİNİN MAĞDURA TÜKÜRDÜĞÜNE DAİR GÖRÜNTÜLERİN MEVCUT OLDUĞU BELİRTİLDİ
İddianamede, mağdurların bakımevinde kaldıkları, şüphelilerin ise bakımevinde çalıştıkları kaydedildi. İddianamede, 27 Nisan 2026 tarihinde şüpheli Sudenaz M.'nin mağdur Gülay Tanrıyeri'yi iterek basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. Şüpheli Banu Z.'nin, mağdur Gülmi Kordere'ye tükürdüğüne dair görüntülerin mevcut olduğu kaydedildi.
"HASTANIN SİNİRLERİNİ YATIŞTIRMAK VE ONU EĞLENDİRMEK İÇİN BU EYLEMLERDE BULUNDUM"
Şüpheli Banu Z.'nin, savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Banu Z., "Mağdur bana tükürüyordu. Ben de ona tükürüyormuş gibi yaptım ama tükürmedim. Görüntüleri sosyal medyadan izledim. Gülmi isimli hastanın sinirlerini yatıştırmak ve onu eğlendirmek için bu eylemlerde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Şüpheli Sudenez M. ise savcılık ifadesinde, "Hasta Gülay Tanrıyeri'yi diğer hastalara bulaştığı için uyardım. Yerine oturması için hafif bir şekilde ittirdim. Mağdur, o sırada dengesini kaybederek düştü. Kurum çalışanını aradım ve Tanrıyeri'yi hastaneye kaldırdık. Bu durumdan dolayı son derece üzgünüm" diye konuştu.
MAĞDURLARIN YAŞANAN OLAYI HATIRLAMAMALARI GEREKÇESİYLE BEYANLARININ ALINAMADIĞI BELİRTİLDİ
İddianamede, 2 mağdurun da yaşanan olayın ardından Darülaceze Özel Bakım Merkezine sevk edildikleri, mağdurların hastalıkları nedeniyle yaşanan olayı hatırlamamaları gerekçesiyle beyanlarının alınamadığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşıldığı vurgulandı.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI TALEBİ
Şüpheli Banu Z.'nin 'ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, şüpheli Sudenez M.'nin ise 'kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Büyükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.