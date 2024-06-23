Beyninde tümör olan doktor, hayatını kaybetti

Elazığ toplum sağlığı merkezinde görevli Tunceli Hozatlı 51 yaşındaki tıp doktoru Alpay Karaağaç, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastanede ameliyat edilen Karaağaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi, Hozat'a getirilen Karaağaç için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Karaağaç daha sonra Hozat'a bağlı Altınçevre (İnciğa) Köyü'nde toprağa verildi.

Hozat'ın sevilen simalarından olan tıp doktoru Alpay Karaağaç'ın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.