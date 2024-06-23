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Giriş Tarihi: 23.6.2024 12:53 Son Güncelleme: 23.6.2024 14:16

Beyninde tümör olan doktor, hayatını kaybetti

Tunceli Hozatlı Dr. Alpay Karaağaç, tedavi gördüğü Elazığ’da hayatını kaybetti. Dr. Karaağaç, Hozat Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından ilçeye bağlı Altınçevre (İnciğa) Köyü’nde toprağa verildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Beyninde tümör olan doktor, hayatını kaybetti

Elazığ toplum sağlığı merkezinde görevli Tunceli Hozatlı 51 yaşındaki tıp doktoru Alpay Karaağaç, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastanede ameliyat edilen Karaağaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi, Hozat'a getirilen Karaağaç için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Karaağaç daha sonra Hozat'a bağlı Altınçevre (İnciğa) Köyü'nde toprağa verildi.

Hozat'ın sevilen simalarından olan tıp doktoru Alpay Karaağaç'ın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

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Beyninde tümör olan doktor, hayatını kaybetti
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