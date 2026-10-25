Beyoğlu’na gece Asayiş Berkemal denetimleri: 22 aranan şahıs yakalandı, işletmelere milyonluk ceza yağdı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı polisler; 24-25 Ekim tarihlerinde, 23.00-02.00 saatleri arasında asayiş denetimleri düzenledi. Kent huzurunu tehdit eden unsurlara karşı yürütülen çalışmalarda; eğlence mekânları, parklar, camiler ve sokaklar mercek altına alındı. Denetimler kapsamında 24 eğlence yeri, 2 daire, 13 park ve bahçe ile 7 cami ve mezarlık detaylıca kontrol edildi.

BİNLERCE GBT YAPILDI 22 FİRARİ YAKALANDI

Uygulama boyunca toplam 3 bin 868 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 22 kişi emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda 242,38 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 240 bin 200 TL, 200 Euro ve 200 Dolar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

KURALLARI İHLAL EDEN İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

Asayiş uygulamasında sadece suçlular değil, çevreye rahatsızlık verenler ve kural ihlali yapan işletmeler de cezasız kalmadı. Vergi memurları tarafından kurallara uymayan 6 eğlence yerine toplam 1 milyon 148 bin TL para cezası uygulandı. Tütün mamulleri kullanımı, faaliyet konusuna aykırılık, mesul müdür belgesi eksikliği ve sigortasız işçi çalıştırılması gibi gerekçelerle 15 işletme hakkında idari işlem başlatıldı. Trafik ekiplerince 29 araç ve 10 motosiklete cezai işlem uygulandı. Yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren 9 kişiye toplam 15 bin 876 TL, dilencilik ve usulsüz seyyar satıcılık yapan 30 kişiye ise toplam 52 bin 920 TL idari para cezası kesildi.