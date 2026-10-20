Beyoğlu’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: Sürücü alkollü çıktı!

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ 2.24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından taksi sürücüsü Muhammet Sami D., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; otomobil sürücüsü Cihan U. ile yolcu Haydar Y., Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cihan U.'nun 2.24 promil alkollü olduğu belirlendi.