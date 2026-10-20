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Giriş Tarihi: 20.10.2026 00:00

Beyoğlu’nda 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Beyoğlu Taksim'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki çatılara sıçramadan söndürülürken, çalışmalar havadan görüntülendi.

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İHA
Beyoğlu’nda 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın
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Yangın, saat 22.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Sadri Alışık Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, diğer binaların çatılarına sıçramadan söndürüldü. Binada hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekiplerin yangına müdahale ettiği anlar havadan görüntülendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BEYOĞLU #TAKSİM
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Beyoğlu’nda 6 katlı binanın çatısında korkutan yangın
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