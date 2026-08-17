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Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:53

Beyoğlu’nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli, güven timlerinin kamera incelemeleriyle tespit edilerek yakalandı. Üzerinden 0,4 gram taş kokain çıkan 42 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu’nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ağustos tarihinde Beyoğlu ilçesinde bir iş yerinden cep telefon çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.D. (42) olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,4 gram taş kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.D., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #BEYOĞLU

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Beyoğlu’nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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