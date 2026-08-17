Beyoğlu’nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ağustos tarihinde Beyoğlu ilçesinde bir iş yerinden cep telefon çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.D. (42) olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0,4 gram taş kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.D., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.