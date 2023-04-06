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Giriş Tarihi: 6.4.2023 15:05 Son Güncelleme: 6.4.2023 15:15

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan 5 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina tamamen çekti.

AA
Beyoğlu’nda çökme riski bulunan 5 katlı metruk bina çöktü

Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökmenin meydana gelmesiyle bölgede toz bulutu oluştu. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı.

Emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.

Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.

Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

TAMAMEN ÇÖKTÜ
Çökme riski bulunan 5 katlı metruk bina çöktü

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Beyoğlu'nda çökme riski bulunan 5 katlı metruk bina çöktü
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