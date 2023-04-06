Beyoğlu’nda çökme riski bulunan 5 katlı metruk bina çöktü

Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökmenin meydana gelmesiyle bölgede toz bulutu oluştu. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu.