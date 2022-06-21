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Giriş Tarihi: 21.6.2022 23:35 Son Güncelleme: 21.6.2022 23:50

Beyoğlu’nda dondurmacıya silahlı saldırı: 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beyoğlu’nda dondurmacıya silahlı saldırı: 2 yaralı

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir dondurmacıya kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Örnektepe Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dondurmacıda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dondurmacıya gelen iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar T.G.(11) ile A.Ş.(20) adlı iki kişiye isabet etti. Vücutlarına isabet eden kurşunlar sebebiyle yaralanırken saldırganlar olay yerinde kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından ve bacaklarından yaralanan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, işyerinde uzun süre inceleme yaptı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kurşunların isabet etmesi sonucu işyerinin camlarının kırılması sonucu maddi hasar oluştu. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Beyoğlu’nda dondurmacıya silahlı saldırı: 2 yaralı
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