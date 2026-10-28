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Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:39

Beyoğlu'nda gece yarısı 5 katlı bina çöktü

Beyoğlu'nda 5 katlı bir metruk bina gece saat 01.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine gelen ekipler enkazda yaklaşık 3 saat boyunca tedbiren arama çalışması yaptı. Binanın daha önce boşaltıldığı ve çökme esnasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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Semih KARA Semih KARA
Beyoğlu’nda gece yarısı 5 katlı bina çöktü
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Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE BOŞALTILMIŞ

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Çalışmalara dedektör köpekler de katıldı. Ancak binanın daha önceden boşaltıldığı ve olay esnasında çevredekilerin de zarar görmediği öğrenildi.

KARŞI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 3 saat süren arama ve inceleme çalışması tamamlandı, ekipler enkazdan ayrıldı. Bina enkazı ekiplerce kaldırılmaya başlandı. Çöken binanın karşısındaki bir apartman ise tedbiren tahliye edildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#BEYOĞLU #UMKE #AFAD
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Beyoğlu'nda gece yarısı 5 katlı bina çöktü
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