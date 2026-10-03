Beyoğlu’nda hareketli saatler: Gece kulüplerine operasyon!

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce İstiklal Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda operasyon başlatıldı.
Bazı gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına baskın yapıldı. Turizm Şube Müdürlüğü'nün de katıldığı operasyon, yabancı uyruklu turistleri mekanlarda ve sokaklarda rahatsız eden; "Yüksek Hesap" ile dolandıran ve mağdur eden kişi ve bazı mekanlara yönelik yapılıyor.
Turizm ve turistlerin güvenliği adına düzenlenen operasyon kapsamında turizmi baltalayan kişilere, değnekçilere, dilencilere ve hanutçulara yönelik adli ve idari cezai işlemler yapılacak.
VERGİ DENETMENLERİ DE KATILDI
Drone ile tespitler sonucu yapılan operasyonlarda gözaltılar gerçekleşti. Bazı mekanlara Yüksek Hesap ve gürültü şikayetleri nedeniyle kapatma cezaları verileceği ifade ediliyor. Öte yandan, operasyonlara Vergi Denetmenleri de katıldı.