Beyoğlu’nda hareketli saatler: Gece kulüplerine operasyon!

Bazı gece kulüpleri ve eğlence mekanlarına baskın yapıldı. Turizm Şube Müdürlüğü'nün de katıldığı operasyon, yabancı uyruklu turistleri mekanlarda ve sokaklarda rahatsız eden; "Yüksek Hesap" ile dolandıran ve mağdur eden kişi ve bazı mekanlara yönelik yapılıyor.

Gece kulüplerine operasyon!