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Giriş Tarihi: 20.9.2022 10:39

Beyoğlu'nda iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

İstanbul Beyoğlu’nda iki arkadaş arasında çıkan kavga cinayetle bitti. 42 yaşındaki Ayhan Y. henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştuğu arkadaşı Ahmet Türkoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ayhan Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu’nda iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti

Beyoğlu'nda önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda Ayhan Y. arkadaşı Ahmet Türkoğlu ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü Ahmet Y. çıkardığı bıçağı arkadaşına sapladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri alınan tanık beyanında şüpheli şahsın Ayhan Y. olduğunu belirledi.

Çalışmaların devamında şüpheli Ayhan Y. Eyüp'te gözaltına alındı. Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ve ölen şahsın olay sırasında alkollü oldukları ikili arasındaki kavganın alkolün etkisi ile çıktığı öne sürüldü.

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Beyoğlu'nda iki arkadaşın kavgası cinayetle bitti
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