Beyoğlu’nda İtalyan profesör evinde ölü bulunmuştu: Sır ölümdeki otopsi raporunda ’kan kanseri’ detayı! Meğer 2 yıldır...

2 YILDIR KAN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada 55 yaşındaki profesörün tek başına yaşadığı ve yaklaşık 2 yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Adli tıpta yapılan ön otopsi değerlendirmesinde de vücudunda çeşitli kanser hücrelerine rastlandığı öne sürüldü. Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izine rastlanmayan İtalyan Profesörün kesin ölüm nedeni çıkacak raporun ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör