Beyoğlu’nda kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu! 3 kişi tutuklandı: O anlar kameraya yansıdı!

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İncelemelerde Ö.Ç.'nin 1, Hüseyin Ç.'nin 3, Kadir Ç.'nin ise emniyete 1 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayın taraflarından biri olan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Eyüp U.'nun yakalanması için de çalışma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., Hüseyin Ç. ve Kadir Ç., 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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