Beyoğlu’nda korkutan kaza! Virajı alamadı büfeye girdi! İşte o anlar

Beyoğlu'nda virajı alamayan otomobil büfeye çarptı | Video

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi kaldırımda yürürken bir kişi de büfe önünde bekliyor. Bu sırada hızla gelen otomobil, kaldırıma çıkarak içecek dolaplarına çarpıyor. Daha sonra da otomobildekiler dışarıya çıkıyor.